Kahramankazan'da çiftçinin yüzünü güldüren destekleme

Belediye kuraklıktan etkilenen 711 çiftçiye 500'er TL'lik akaryakıt desteği verdi.

Kahramankazan Belediyesi, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik anlamlı bir desteklemede bulundu. Belediye bu kapsamda ilçe ziraat odasına başvuruda bulunan çiftçilere yönelik akaryakıt desteklemesi yaptı. Başvuruların toplanmasının ardından ilçedeki 711 çiftçiye 500'er TL'lik akaryakıt desteği verildi. Destekleme ücreti çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldı. Çiftçilere böylece üretim maliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan mazot kullanımı konusunda önemli bir destekleme yapılmış oldu.

Çiftçiden üreticiden yanayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte çiftçilerimize yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteği vermiştik. Şimdi de çiftçilerimize 500'er TL'lik mazot desteği verdik. Miktar küçük de olsa çiftçiden üreticiden yana olduğumuzu göstermesi açısından önemli bir destekleme oldu. İmkânlarımız ölçüsünde yaptığımız bu desteklemeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığa dev destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtmıştı. Belediyenin bir diğer desteklemesi ise ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla yaptığı tohum, ilaç ve ekipman desteği olmuştu. Ankara'da bir ilke imza atan Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle çiftçilerin elinde kalan yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi de satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Üretimi teşvik ediyor

Akaryakıt desteklemesinden yararlanan çiftçiler ise uygulamanın üretimi teşvik ettiğini belirterek, belediyeye teşekkür etti. Çiftçiler, “Bizler için oldukça önemli bir uygulama, böylece üretim maliyetlerimiz mazot alanında bir miktar da olsa düşmüş oldu. Bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.