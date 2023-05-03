Kahramankazan'da ecdad eserleri ihya ediliyor

İslam'ı yaymak için Kahramankazan'a yerleşen Alperen Derviş Turasanşah'ın ve kız kardeşi ile yeğeninin kabirlerinin bulunduğu Turasanşah Türbesi, Koruma Kurulu kararı ile 1. derece anıt eser kabul edilmişti. Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turasanşah Türbesi'ne mahalle sakinlerinin ve bölgeye tarihi ve kültürel gezi yapmak isteyenlerin kolaylıkla ulaşım sağlaması amacı ile çevre yolu iyileştirmesi gerçekleştirildi. Turasanşah Türbesi yakınında ayrıca abdesthane inşa edilerek, türbenin etrafında bulunan çardak, kamelya ve banklar belediye ekiplerince yenilendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, peyzaj düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Turasanşah Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

"Ankara'nın kurulduğu topraklar Turasanşah'a ait"

Ankara'nın merkezinde yer alan Kızılay, Ulus, Bentderesi, Hamamönü mevkilerinin Turasanşah'a ait olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz, "Ankara'nın bugün kurulduğu topraklar Ulus, Altındağ bütün oraların vakfı işte bu mübarek zata bağlı, yani o bölgelerin hepsinin sahibi Turasan Bey'dir. I. Murat zamanından itibaren buraların geliri Turasan Bey'e geliyor. Turasan Bey de onun karşılığında devlete asker veriyor, asker besliyor. Turasan Bey'in erkek evladı yok. Yeğen Bey Turasan Bey'in öz yeğeni, Paşa Hatun da Turasan Bey'in kız kardeşi. Paşa Hatun'un evladı kim? Yeğen Bey. Yeğen Bey kim? İşte bugün Altındağ'da yer alan arazilerin tamamı ona ait. Turasan Bey, Ankara'mızın kurulmasında öncü olan fedakar insanların başında yer alıyor ve kendisi Kahramankazan'ımızın sınırlarında yer alan öz ve öz Tekke köylü" dedi.

Kahramankazan Belediyesi kültür yayınları çerçevesinde basımı tamamlanan kitapları da tanıtan Başkan Oğuz, "Şehitlerimiz ve Gazilerimiz", "Kültür Atlası", "Turasan Bey", "Bir Gelişme Öyküsü Memleketim Kahramankazan" ve "Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitaplarının basıldığını ifade etti.

Turasan Bey kimdir?

Tekke Mahallesi'nde türbesi bulunan Turasanşah, Kırım Savaşı'nda ün kazanmış Duman ağanın oğludur. Akçakavak başta olmak üzere bu bölgede geniş bir mülk edinmiş ve daha sonra bu mülkünü vakfetmiştir. Ölümünün ardından kendisi adına yapılan türbede karısı ve kızı ile birlikte yatan Turasan Bey'in anısı köy halkı tarafından yaşatılmaktadır. Köyün girişinde bulunan türbesinin yanına sonradan inşa edilen camide cuma ve bayram namazları kılınmaktadır.