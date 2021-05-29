Kahramankazan'da esnaf ve sanayiciler yalnız bırakılmıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf, sanatkar ve sanayicileri sık sık ziyaret ediyor.

Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaf ve sanayicilerle sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnaf ve sanayicilerin talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Başkan Oğuz son olarak beraberindeki AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte esnaf ve sanayicileri ziyaret ederek, sohbet etti. Oğuz ve İşler ayrıca, Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Kahramankazan Şoförler ve Ziraat Odalarını da ziyaret ettiler.

“Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum”

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf, sanatkâr ve sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda kendilerini sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaf ve sanayicilerimizle sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanayicilerimizin her zaman yanındayız” dedi.