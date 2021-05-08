Kahramankazan'da esnafa bin TL'lik nakdi destek

Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren esnafın yüzünü güldürmek için harekete geçen Kahramankazan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe esnafına 1000'er TL'lik nakdi destekte bulunacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen belediye, ilçe esnafının yüzünü güldürecek nakdi desteklemede bulunmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren esnaflara yönelik 1000'er TL'lik nakdi destekleme yapılması kararlaştırıldı. Nakdi desteklemeden faydalanmak isteyen esnaflar için www.esnafiminyanindayim.com isimli internet sitesi oluşturuldu. Nakdi desteklemeden faydalanmak isteyen esnaflar başvurularını buradan yapabilecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek olan başvuruların ardından, yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek esnaflara nakdi destekleme yapılacak. 1000'er TL'lik nakdi destekleme Ramazan Bayramı öncesinde esnafların banka hesaplarına yatırılmış olacak.

"Omuz omuza hep birlikte aşacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süresince ekonomik anlamda zorluk yaşayan esnafa, Ramazan Bayramı öncesinde 1000'er TL'lik nakdi destekte bulunacaklarını belirterek, “Bu zorlu süreçte tüm kesimlerin olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın da belediyemizin imkanları ölçüsünde her zaman yanında olduk. 1000 TL'lik destekleme zorlu geçen bu süreçte esnaf kardeşlerimizin sırtındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı öncesinde esnafımızın yüzü gülmüş olacak. Dükkanları kapalı olan esnafımıza daha önce de nakdi destekleme yapmıştık. Gücümüz nispetinde esnafımızın yanında olmaya süreç sonuna kadar devam edeceğiz. Bu süreci el ele omuz omuza hep birlikte aşacağız. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.