Kahramankazan'da evde ücretsiz sağlık hizmeti

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, önemli bir projeye daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi, yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak evlerinde sağlık hizmeti veriyor. Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan uzman ekip, vatandaşları evlerinde muayene ederek, gerekli tetkikleri yapıyor.

Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Uzman doktor, hemşire ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, ilçe genelinde vatandaşlara evlerinde ücretsiz olarak sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık ekibi, evde bakım hizmetleri kapsamında daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Uzman ekip, bu ziyaretler sırasında vatandaşlara muayene, gerekli tetkik, bakım ve kontrol hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Evde ücretsiz sağlık hizmeti kapsamında, vatandaşların tansiyon, nabız, kan şekeri, ateş, pulse oksimetre ile oksijen satürasyon, ihtiyaç görülen kişilerde ve hanede bulunan 50 yaş üzeri kişilerde EKG ölçümlerini yapıyor. Uzman ekipler ayrıca, evde yatağa bağımlı hasta varsa postüral drenaj yapılması ve pozisyon verilmesi, pansuman hizmetlerinin yanı sıra yatağa bağımlı hastalarda aileye yara bakım ve hijyen konularında eğitim verilmesi, evde hamile kadın varsa gebelik eğitimi verilmesi, evde loğusa veya emzikli kadın varsa emzirme, meme bakımı, bebek eğitimi verilmesi, evde kronik hastalığı olan hastalara hastalığı ile ilgili diyet eğitimi, ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitimler, madde bağımlılığına karşı korunma ve farkındalık eğitimi, paraziter hastalıklardan korunma konularında eğitim, aşı ve bağışıklama ile ilgili eğitimler gibi birçok eğitimi de veriyor. Yapılan kontroller sonrasında hastanede tedavi görmesi gereken vatandaşlar hastaneye götürülüyor. A'dan Z'ye tüm bu sağlık hizmetleri Kahramankazan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Vatandaşın ayağına gidiyor

Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana ilçe halkıyla iyi ve kötü günlerinde her zaman birlikte olduklarını söyledi. Ertürk, “53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleri doğrultusunda gönül belediyeciliği ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Rant odaklı değil, insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa, hangi konuda yardım talep ederse belediyemize ulaşabiliyor. Bu anlayışla ücretsiz olarak verdiğimiz sağlık hizmetlerini, talep eden ya da ekiplerimiz tarafından tespit edilen vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Tüm çalışma ve hizmetlerimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve konforu için” diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi tarafından evde ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 39 02 numaralı telefondan veya 0552 444 39 02 numaralı whatsapp hattından ya da kahramankazan.bel.tr adresinden belediyeye başvurabilir.