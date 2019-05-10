Kahramankazan'da fide desteği çiftçinin yüzünü güldürdü

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik sebze fidesi ve tohumu desteği uygulamasını bu yıl yapmayacak olması üzerine harekete geçti. Belediye, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçilere sebze fidesi desteği uygulaması başlattı. Belediye, çiftçilere domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi desteği verecek. Bu fideler arasında 5 ayrı biber ve 3 ayrı domates çeşidinin fidesi yer alacak. Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilk etapta 1 milyona yakın fideyi ilçedeki çiftçilerle buluşturmayı hedefliyor. Fide desteği uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçilerin Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları yeterli olacak. Böylece Kahramankazan'daki çiftçiler yaklaşan ekim zamanı öncesinde mağdur olmayarak, geçim kaynakları olan tarlalarını ekebilecek.

Kahramankazanlı çiftçiler, Kahramankazan Belediyesinin kendilerine sağlamış olduğu fide desteği uygulamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, tarlalarını fidelerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarlaların ekim zamanının önümüzdeki günlerde başlayacağını anlatan çiftçiler, sebze fidesi desteğinin tam zamanında yetiştiğini ve yüzlerini güldürdüğünü kaydetti. Çiftçiler ve üreticiler, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a kendilerine verdikleri destekten ve yaşayacakları mağduriyetin önüne geçmesinden dolayı teşekkür etti.

"Çiftçimizi mağdur ettirmeyeceğiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Tarlaların önümüzdeki günlerde ekilmeye başlayacağının altını çizen Başkan Oğuz, “Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu uygulama da bunun bir göstergesi. Çiftçilerimizi mağdur ettirmeyeceğiz. Çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin her zaman yanında olacağız. Fide desteğinden faydalanmak isteyen çiftçi ve üreticilerimiz Kırsal Hizmet Müdürlüğü'müze başvurabilirler” diye konuştu.