Kahramankazan'da hazırlıklar tamamlandı, 15 bin ton sıcak asfalt dökülecek

Bu amaçla tüm hazırlıkları tamamlayan ve geçen yıl 10 bin ton sıcak asfalt atan belediye, bu yıl ilk etapta 15 bin ton sıcak asfalt dökecek.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme işlemleri çerçevesinde çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde, cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfalt kazınarak, yerine yeni sıcak asfalt dökülecek. Kahramankazan Belediyesinin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yollarımızın konforunu artırmak adına bu yıl da öz kaynaklarımızla sıcak asfalt atmaya başlıyoruz. Son hazırlıklarımız tamam. İlk etapta 15 bin ton sıcak asfaltı yollarımızla buluşturuyoruz” dedi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan yerlerden asfalt serimine öncelik verileceğini belirten Başkan Oğuz, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkânlarımızı ve tüm birikimimizi Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu için” diye konuştu.