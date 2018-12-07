Kahramankazan'da kar teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış ayları ve karla etkin şekilde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramakazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli, hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ekiplerin kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadele için alarma geçtiğini söyledi. Ertürk, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Kar yağışı başlaması durumunda ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar ve soğuklar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz” dedi.