Kahramankazan'da kar teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi, Ankara'yı etkisi alan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, vatandaşların kar yağışının sebep olumsuzluklardan etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, başkentte etkisini arak devam eden kar yağışıyla etkin şekilde mücadele ediyor. Karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramakazan sokaklarında karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini giderek artıran yoğun kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışıyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenli de temizliyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının zor anlar yaşattığı ekipler, yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor. Ekipler, ayrıca yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye ekiplerinin karla mücadele için teyakkuza geçtiğini söyledi. Ertürk, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açarken, diğer taraftan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Ara sokaklar da dahil yollarımızı temizliyoruz. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kar yağışının, vatandaşlarımıza eziyet haline gelmeden, keyif alacakları bir anı olarak hatırlamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.