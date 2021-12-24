Kahramankazan'da köyler parke taşıyla güzelleşiyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki köylerde (dış mahallelerin) başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda köylerdeki cami ve mezarlıklar, köy konaklarının avluları, köy meydanları ve yollar kilitli parke taşıyla donatılıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış ya da yenileme ihtiyacı olan malzemeler kaldırılarak, yerlerine kilitli parke taşları döşeniyor. Belediye ekiplerinin çalışmalar kapsamındaki son durağı ise Yayalar köyü oldu. Ekipler, ihtiyaç duyan alanları kilitli parke taşıyla yeniliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca kilitli parke taşı döşenen alanlarda yine bu taşlardan kilim desenleri ve çeşitli figürlerden oluşan motifler işleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan motifler mahallelere ayrı bir güzellik katıyor. Belediye ekipleri, kilitli parke taşı seferberliği kapsamında çalışmalarını ihtiyaç duyan diğer köylerde de sürdürecek.