Kahramankazan'da köylere doğalgaz seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için

başlattığı doğalgaz seferberliğinde son durak Dağyaka köyü oldu. Köye doğalgaz hattı döşeme çalışmaları ilk füzyon kaynağının yapılmasıyla başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Daha önce Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri doğalgaz kullanmaya başlamıştı. Bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde Kışla köyüne doğalgaz hattı döşeme çalışmaları başlamıştı. Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Dağyaka köyü oldu. Dağyaka'nın da doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Törende Oğuz ve davetliler, hattın ilk füzyon kaynağını yaparak çalışmaları başlattı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

“Tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak”

Oğuz, Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köylerinde çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından vatandaşların doğalgaza kavuştuğunu belirterek, “Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 27 milyon TL'lik kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara'da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Dağyaka köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.