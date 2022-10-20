Kahramankazan'da muhtarlar onuruna yemek

Kahramankazan Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra program Muhtarlar onuruna, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi'nde verilen yemekle devam etti.

Başkan Yardımcısı Erçelik, muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu

Muhtarlar ve Belediye Başkan Yardımcıları yemekte sohbet ederken, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Erçelik, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.