Kahramankazan'da okullara 20 tonluk temizlik ve dezenfekte malzemesi desteği

Kahramankazan'da Belediyesi'nce ilçedeki tüm okullara 20 tonluk dezenfektan ve temizlik malzemesi dağıtımı yapıldı. Malzemelerin okullara dağıtımı Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, yüzey dezenfektanı ve sırt pompasından oluşan setler okul yöneticilerine teslim edildi.

“Her zaman yanınızdayız”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizin daha hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için, ilçemizde bulunan tüm okullarımıza 20 ton dezenfekte ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz rahat olun tüm imkanlarımızla her zaman yanınızdayız” dedi.