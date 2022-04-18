Kahramankazan'da parklar bahara “merhaba” dedi

Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar rengarenk görüntüsüyle bahara “merhaba” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengarenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ekipler ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

“Vatandaşımız en iyisine layık”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızın baharın keyfini çıkaracağı park ve bahçelerimizi daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın buralarda sağlık ve huzur bulmasını istiyoruz. Vatandaşımızın sağlık ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.