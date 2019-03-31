Kahramankazan'da seçim heyecanı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz oylarını kullandı. Ertürk ve Oğuz seçimlerin huzur içerisinde geçtiğini belirterek, ilçede bir demokrasi şöleninin daha yaşandığını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, eşi Meral Ertürk ile çocukları Mustafa, Vildan ve Berat'la birlikte Örencik Köy Konağı'ndaki 1106 nolu sandıkta oylarını kullandı. Başkan adayı Serhat Oğuz da oyunu eşi Nergiz Oğuz ile birlikte kullandı. Atatürk İlköğretim Okulu 1021 nolu sandıkta oyunu kullanan Oğuz ve eşine küçük oğulları Fatih Bayram da eşlik etti.

Ertürk, oyunun bulunduğu zarfı sandığa atarken seçimlerin Türkiye ve Kahramankazan için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Huzur ve hoşgörü ortamı içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın seçime olan ilgisinin son derece yoğun olduğunu gördüm. Bu aziz milletin basireti ve feraseti noktasında seçim tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçiyor” dedi.

Başkan adayı Oğuz da, 31 Mart seçimlerinin tüm Türkiye'ye, Ankara'ya ve Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimlerde vatandaşlarımız hür iradelerini sandığa yansıtıyor. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sandık başına gitmekte zorlanan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarla özel olarak ilgilendi. Talep eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinden ve tedavi gördükleri hastanelerden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü. Oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra yeniden evlerine ve tedavi gördüğü hastanelere bırakıldı. Kahramankazan Belediyesi ekipleri ayrıca oy verme işlemi süresince okullarda vatandaşlara ve sandık görevlilerine çeşitli ikramlarda bulundu. Okullara kurulan çay ocakları ile vatandaşlara, sandık ve güvenlik görevlilerine çay ve yiyecek servisi yapıldı.