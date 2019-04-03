Kahramankazan'da Serhat Oğuz mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz, seçim mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Coşkun Dere'nin elinden mazbatasını aldı. Serhat Oğuz'u bu anlamlı günde eşi Nergiz Oğuz ve AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen Cumhur İttifakı'nın adayları da yalnız bırakmadı. Belediye meclis üyeleri de mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Böylece Kahramankazan Belediyesi'nde Serhat Oğuz dönemi resmen başlamış oldu.

"Hizmet destanı yazacağız"

Oğuz, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada yeni dönemin tüm Kahramankazan'a, Ankara'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Oğuz, Kahramankazan'a yapılan önemli yatırım ve hizmetlerin olduğunu ifade ederek, “Kahramankazan'da 15 yıldır belediye başkanlığı yapan değerli Lokman Ertürk'le başlayan hizmet destanını önümüzdeki dönemde halkımızla birlikte omuz omuza, yürek yüreğe yazmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl Kahramanakazan'da hizmet destanının yazılmaya devam edeceği ve hizmet bayrağının daha yukarı taşınacağı yıllar olacak” dedi.