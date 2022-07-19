Kahramankazan'da “Sıfır Atık” hamlesi

58 bin nüfuslu ilçeye bir “Sıfır Atık Tesisi” kazandırılması için kolları sıvayan Kahramankazan Belediyesi, toplanan tüm atıkların dönüştürülerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Kahramankazan bırakılmasını hedefliyor.

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleri sonucu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle ilçeye tam donanımlı bir sıfır atık tesisi kazandırılması için kollar sıvandı. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan Kahramankazan Belediyesi Sıfır Atık Tesisleri'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak Sıfır Atık Tesisleri içerisinde, “atık getirme merkezi”, “ambalaj atığı toplama merkezi”, “depolama merkezi” ve “kompost merkezi” yer alacak. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanarak, Sıfır Atık Tesisleri'nin en kısa sürede hizmete girmesi amaçlanıyor.

Atık toplayıcılarıyla iş birliği

Kahramankazan Belediyesi proje çerçevesinde ayrıca, ilçedeki atık toplayıcılarıyla da iş birliği yaparak ortak bir çalışmayı hayata geçirecek. Belediye tarafından kayıt altına alınacak atık toplayıcılarına tek tip kıyafetler dağıtılarak, elektrikli araçlarla çalışmaları sağlanacak. Atık toplayıcıları topladıkları atıkları, tesislere getirerek burada geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak. Atık toplayıcıları bu sayede gelirlerini yasal hale getirmiş olacak. Kahramankazan Belediyesi, Sıfır Atık Tesisleri'nde toplayarak ayrıştırdığı atıkları, geri dönüşüm işiyle ilgili kurum ve kuruluşlara satacak. Belediye böylece hem gelecek nesillere daha temiz ve kaynakları korunmuş bir ilçe bırakılmasını sağlarken, hem de buradan gelir elde etmiş olacak.

Belediye vatandaşın ayağına gidiyor

Kahramankazan Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları doğrultusunda daha önce, belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirdi. Proje dahilinde belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Ayrıca ilçenin farklı noktalarına da sıfır atık kumbaraları yerleştirildi. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Kumbaralarda toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde, yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Bu organik atıklar ise solucan gübresi (kompost) yapımında değerlendiriliyor. Elde edilen organik solucan gübresi park, bahçe ve seralarda kullanılıyor. Öte yandan elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller ile eskimiş giysi ve ayakkabılar da kumbaralarında toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak alıyor. Bu çerçevede ilçedeki birçok noktaya yerleştirilen kumbaralar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Söz konusu tesisin hizmete girmesiyle birlikte Kahramankazan Belediyesi, sıfır atık konusundaki çalışmalarını bir adım daha ileri taşımış olacak.

“Hedefimiz tüm atıkların dönüştürülmesi”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sıfır Atık Projesi'nin doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını belirterek, “Sıfır Atık yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir adım. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı dönüştürerek kalkınmayı sağlayabiliriz. Ülkemizin ve geleceğimiz teminatı olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen proje dahilinde hedefimiz, önümüzdeki süreçte tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelmek. Projemize katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilçem adına teşekkür ediyorum. Tesislerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.