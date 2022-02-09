Kahramankazan'da temizlik seferberliği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen ekipler. dezenfekte ve temizlik teyakkuzuna hız kesmeden devam ediyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM'ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklar da adım adım temizleniyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazan'ımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.