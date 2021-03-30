Kahramankazan'da “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” projesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' projesi kapsamında öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinde sürücülere uygulama hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yayaların geçiş üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasına bir destek de Kahramankazan'dan geldi. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Başkan Oğuz, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazılı pankartlar taşıyan öğrencilerle birlikte kırmızı rengin de dahil edildiği yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçti. Oğuz ve öğrenciler, araçlarıyla seyir halinde olan sürücülere uygulama hakkında bilgi vererek, bilgilendirici broşürler de dağıttı. Sürücüler verdikleri bilgilerden dolayı Oğuz ve öğrencilere teşekkür ederek, bundan sonra yayalara karşı daha dikkatli davranarak uygulamaya destek olacaklarının sözünü verdi.

Başkan Oğuz, tüm sürücüleri uygulamaya destek olmaya davet etti. Yaya geçitlerine eklenen kırmızı renk ile sürücülerde yayalara karşı farkındalık oluşturmanın hedeflendiğini ifade eden Oğuz, “Yaya geçitlerindeki çizgilerin orta şeritlerinin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilmiş oldu. Kahramankazan'da bu konuda çok hassasız. Tüm sürücülerimizden trafik ışığı veya kolluk güçlerinin olmadığı yaya geçitlerindeki yayalara öncelik vermesini istiyoruz. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” açıklamalarında bulundu.