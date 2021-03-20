Kahramankazan'dan belediye personelinin maaşına zam

Maaş zammından sonra kadrolu bir işçinin en düşük aylık maaş ücreti ise 5 bin 220 TL olarak belirlendi.

Kahramankazan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, belediyede çalışan yaklaşık 70 kadrolu işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ile belediye çalışanları ve sendika yetkilileri katıldı. Toplu İş Sözleşmesi Başkan Oğuz ve Sendika Başkan Yardımcısı Yıldız arasında imzalandı. Toplu iş sözleşmesi doğrultusunda kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 24 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre belediyede kadrolu olarak çalışan evli bir işçinin en düşük aylık maaş ücreti 5 bin 220 TL olarak belirlenmiş oldu.

“İmkanlarımız dahilinde en yüksek ücretleri verdik”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede hizmet için alın teri döken, emek harcayan personellerinin her zaman yanında oldukları belirterek, yapılan bu zam ve iyileştirmelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Belediyenin ekonomik imkânları ölçüsünde bu maaş artışını sürdüreceklerini ifade eden Oğuz, “Kahramankazan'a hizmet için bu yola baş koyduk. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla sevdalısı olduğumuz bu topraklara daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde en yüksek ücretleri verdik. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.