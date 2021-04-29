Kahramankazanlı çiftçilere budama ve aşılama eğitimi

Kahramankazan'da çiftçilere ve vatandaşlara meyvecilikte budama ve aşılama kursu verildi. Modern tarımın geliştirilmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınması için düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere budama makası hediye edildi.

Çiftçi ve vatandaşlara yönelik yaptığı desteklemelerle fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, ilçede modern tarımın gelişmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınabilmesi için örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye çiftçi, üretici ve vatandaşlara yönelik meyvecilikte aşılama ve budama kursu düzenledi. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimler kapsamında ilk olarak kursiyerlere teorik eğitimler verildi. Kursiyerler daha sonra bir meyve bahçesinde uygulamalı olarak düzenlenen eğitimlere katıldı. Kursiyerlere burada meyve ağaçlarını budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Düzenlenen kurslara 100'e yakın kursiyer katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da Kahramankazan Belediyesi Termal Sera'da düzenlenen eğitimlere katılarak, ağaç budama ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oğuz, kursiyerlerle birlikte uygulamalı olarak meyve ağacı budama ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdi. Oğuz, eğitimlere katılan kursiyerlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirerek budama makası hediye eden Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da bu tür eğitimleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, çiftçi ve üreticilerin daha fazla verim alması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, “Kursa ilgi ve katılım oldukça yoğun oldu. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kursumuz inşallah hayırlara vesile olur” dedi.