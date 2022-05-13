Kahramankazanlı çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da eşlik ettiği çocuklar, ip atlamadan yakan topa, seksekten köşe kapmacaya kadar çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki çocuklar için Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolüyle öğrenciler ve veliler katıldı. Şenlikte çocuklar için içerisinde şişme oyuncakların da bulunduğu alan oluşturuldu. Çocuklar burada hem geleneksel çocuk oyunları oynarken hem de şişme oyuncaklarla oynama fırsatı buldu. Başkan Oğuz da, bu anlamlı günde etkinlik alanında çocukları yalnız bırakmadı. Oğuz oyunlar oynayıp, oyuncaklarda eğlenen çocukların neşesine ortak oldu. Keyifli anlar yaşayan çocuklar ayrıca, ücretsiz olarak ikram edilen patlamış mısır, pamuk şeker, elma şekeri, şeker macun gibi lezzetlerin de tadına baktı. Oğuz, çocuklara kendi hazırladığı pamuk şeker, macun ve patlamış mısır ikramında bulundu. İp atlamadan yakan topa, seksekten köşe kapmacaya kadar çeşitli oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Şenliğe katılan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

“Başkan Amca teşekkürler”

Şenlikte neşeli dakikalar geçiren çocuklar oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, “Başkan Amca” diyerek seslendikleri Başkan Oğuz'a şenliği düzenlediği için teşekkür etti. Kahramankazan'ın çocukların ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Oğuz da, alanı dolduran çocuklara, “Sevgili çocuklar, sizleri çok ama çok seviyoruz” diyerek seslendi. Oğuz, “Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklar yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Doyasıya eğlenin, sevgiyle kalın” diye konuştu.