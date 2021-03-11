Kahramankazanlı dedelere ve ninelere kandil simidi ikramı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz, Miraç Kandili dolayısıyla ilçedeki yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, hayır dualarını aldı ve kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, Miraç Kandili dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu. Nergiz Oğuz, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretlerde, kandillerini tebrik ettiği dede ve ninelerin hayır dualarını aldı. Nergiz Oğuz ayrıca, dede ve ninelere kandil simidi ikram ederek çeşitli hediyeler taktim etti.

"Asla yalnız bırakmıyoruz"

Ziyaretlerini aralıksız olarak sürdüklerini belirten Nergiz Oğuz, “Bu mübarek günde büyüklerimizi yalnız bırakmayarak, hayır dualarını aldık. Ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını iletiyoruz. Hemşehrilerimizin bizleri görünce ve bu selamları alınca yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi yaşlı vatandaşlara destek olmak amacı doğrultusunda yıl boyunca sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden ulaşım hizmetine kadar birçok konuda da hizmet veriyor.