Kahramankazanlı genç halterciler destan yazdı

Kahramankazan Belediyespor'un genç haltercileri, Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'na damga vurdu. Emre Öztürk ve Sergen Yaylagül kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Mustafa Erdoğan ise Türkiye ikincisi oldu.

Kahramankazan Belediyesyor Halter Takımı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Kahramankazanlı genç halterciler turnuvayı iki altın bir gümüş madalya ile tamamladı. 73 kiloda podyuma çıkan Sergen Yaylagül koparmada 92 kilo, silkmede 109 kilo, toplamda ise 201 kiloluk derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. 89 kiloda yarışan Emre Öztürk de, koparmada 105 kilo, silkmede 130 kilo, toplamda da 235 kiloluk kaldırışlarla Türkiye şampiyonu oldu. 61 kiloda podyuma çıkan Mustafa Erdoğan da Türkiye ikincisi oldu. Kahramankazan Belediyesyor'un genç haltercileri böylece Türkiye şampiyonasına damga vurdu.

Ankara'yı gururlandılar

Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, genç haltercilerin Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleriyle spor alanında önemli yatırımlara imza attık. Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini ulusal ve uluslararası arenada almaya başladık. Emre ve Sergen Türkiye Şampiyonu, Mustafa ise Türkiye ikincisi olmasıyla Kahramankazan'ı ve Ankara'yı gururlandırdı. Genç haltercilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.