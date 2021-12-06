Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi

Gençlerin buluşma noktası haline gelen merkezlerde geleceğin sanatçıları, sporcuları ve bilim insanları yetişiyor.

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitim veriliyor. Gençler yoğun ilgi gösterdiği kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Kurslarda gençlerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, spor, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Gençlerin buluşma noktası haline gelen merkezlerde geleceğin sanatçıları, sporcuları ve bilim insanları yetişiyor.

Öğretmen Başkan gençleri yalnız bırakmıyor

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerini sık sık ziyaret ederek, gençlerle bir araya geliyor. Oğuz, burada gençlerle birlikte aktivitelere katılarak, onlarla tek tek ilgileniyor. Kurslara gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Oğuz, “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanlarda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Merkezlerimiz ve kültür evlerimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarını görmek bizleri işimizi daha iyi yapmak noktasında ayrıca motive ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.