Kahramankazanlı kadınlardan Beypazarı çıkarması

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadınlar düzenlenen gezi programında Ankara'nın kadim ilçelerinden Beypazarı'ndaki tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu.

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye ilçedeki kadınlar için gezi programı düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz'un da katıldığı tur programında, Kahramankazanlı kadınlar başkentin kadim ilçelerinden Beypazarı'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Kafileyi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz uğurladı.

Kahramankazanlı kadınlar ayrıca Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesi'nce aslına uygun olarak müzeye dönüştürülen evini de ziyaret etti. Kadınlar, Satı Kadın'ın anıt mezarına karanfil bırakarak dua ettiler.

"Her zaman yanınızdayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların yanında olduklarını belirterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başımızın tacı kadınlarımız için anlamlı bir program düzenledik. Kadınlarımız Beypazarı'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezme fırsatı yakaladı. Kahramankazan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan savunması sırasında kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar temenni ediyorum” diye konuştu.