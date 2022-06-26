Kahramankazanlılar yaz konserleriyle coştu

Kahramankazan Belediyesi, düzenlediği yaz konserlerinde ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan ve Ali Seven'i ilçe halkıyla buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi'nin yaz konserlerinde ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan ve Ali Seven sahne aldı. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar coşkuyu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Seymen ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük alkış alırken, konserlere verilen ara sırasında gerçekleştirilen çekilişlerle vatandaşlara bisiklet, kulaklık, dijital kol saati ve kahve makinesi gibi hediyeler verildi.

Kahramankazan'ın 58 bin nüfusluk bir aile olduğunu vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, düzenlenen konser ile yaza merhaba dediklerini söyledi.