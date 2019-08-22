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Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema’yı külliyede konuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema'yı külliyede konuk etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel konukları olarak Kahramanmaraş'ın Kırmankaya Köyü'nden siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşler Külliye'ye misafir oldu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Pozitif enerjileri ve azimleriyle bize ilham veren Ayşe ve Sema kardeşlere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşlerle bol bol resim çektirdi.

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