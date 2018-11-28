Kaldırımlar yayalarındır

Zabıta, kaldırımları işgal eden reklam tabelalarını toplayarak yaya geçişlerini engellemelerini önlüyor.

Çankaya Zabıtası kentsel bir sorun haline gelen kaldırımların yanlış kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda yayaların geçişini önleyen reklam tabelalarını toplayan Zabıta ekipleri, daha önce de kaldırma park eden araçları uyaran broşürler dağıtmıştı. Kent kültüründe yayalara ayrılmış bölümlerin yaya tarafından özgürce kullanılmasını amaçlayan uygulamalarda vatandaşlara hassas davranmaları çağrısında bulunan Çankaya Zabıtası, yaya haklarına saygı duyulması gerektiğinin de altını çizdi. Çankaya'da faaliyette bulunan işletmelerin denetimlerini düzenli olarak yapan ve vatandaş şikayetlerini de özenle değerlendiren Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, geride bıraktığımız 10 ayda 17 bin denetim yaptı, 12 bin şikayeti de değerlendirdi. Haksız rekabeti önleme amaçlı reklam içeren afiş ve tabelaları denetim sırasında toplayan ekipler, kafe, lokanta, pastane gibi dışarıda masası bulunan işletmelerin kaldırım işgalini de önlüyor.

7/24 çözüm merkezi 444 06 01

Çankaya Belediyesi'nin gece gündüz görev yapan Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı çağrı merkezini arayan ya da Çankaya Belediyesinin internet sayfasında yer alan Çözüm Merkezi'ne giriş yaparak e-posta gönderen vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeye alarak harekete geçen Çankaya Zabıtası, vatandaşların kendilerine de doğrudan ulaşabilecekleri bilgisini verdiler. Vatandaşların 230 75 99 ve 230 03 20 numaralı telefonları da arayarak söz konusu şikayetlerini bildirebileceklerini belirten yetkililer, vatandaşın huzuru için gerekenlerin yerine getirileceğini vurguladılar.