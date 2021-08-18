Kaldırımlar yenileniyor

Belediye, eskiyen taşları bordürle değiştiriyor.

Karataş Mahallesi'nde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde kendi işçisiyle ürettiği taşları ihtiyaç dahilinde ilçe sokaklarında kullanan Çankaya Belediyesi, kaldırımları bordür taşı ile kaplıyor.

İlçede kaldırımsız ve asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü, tretuvar ile sağlam hale getiriyor. Bu sayede vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmeleri sağlanıyor.

Çankayalıların rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirmeye gayret gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımız parklara giderek nefes alıyorlar. Bizler de sokaklarımızda ve parklarımızda bulunan kaldırımları yeniliyoruz. İlçe sokaklarında kendi üretimimiz olan taşları kullanarak belediye bütçemize de katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi 2021 yılı sezonunda 42 mahalle 116 sokakta toplam 40 bin metrekare uzun ömürlü ve dayanıklı asfalt kaldırım çalışması yapacak.