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"Kale" operasyonu firarileri adliyeye sevk edildi

Ankara’da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli "Kale” operasyonu kapsamında yakalanan firari 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ankara'da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli "Kale” operasyonu kapsamında yakalanan firari 4 zanlı adliyeye sevk edildi.


Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz ay düzenlediği hava destekli operasyonla cezaevinde bulunan Kadir İ.'nin içeriden yönettiği uyuşturucu çetesi çökertilmişti. "Kale" adlı operasyonda baskın yapılan evlerde olmadıkları tespit edilen firari 4 kişi, Ankara Keçiören'de saklandıkları bir evde alem yaparken yakalanmışlardı. Narkotik ekipleri evde 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 gram uyuşturucu ve 150 adet fişek ele geçirmişti. Kadir İ'nin sağ kolu olduğu ifade edilen Ferhat S. ile Fırat T., Hasan Feyyaz S. ve Mehmet Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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