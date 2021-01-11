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Kalecik ilçesinde deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürdü.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürdü.


Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve diğer ilgililer, depremin ardından Kalecik ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ne geldi. Heyet, burada depremin ardından bazı binalarda meydana gelen çatlaklarla ilgili mahalle sakinlerinden bilgi alarak hasar tespit çalışmalarında bulundu.


Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ilçenin 57 mahallesinin bulunduğunu ve tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu belirterek, “Bize gelen bilgiler çerçevesinde herhangi bir can kaybı yok. Şuanda Göl Köyündeyiz burada incelemelerde bulunuyoruz. Binalarda ciddi anlamda çatlaklar var. Elimizden geldiğince yarın incelemeler ve raporlar yapılacak. Devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Göl köyünde 4-5 tane ahırımızda hasarlar var. Evlerde çatlaklar var. Net bir sayı veremem ama yaklaşık 10 ile 11 yapı arasında hasar tespit edildi” dedi.


Deprem sonrası ahırı yıkılan Musa Karaçöl, “Depremde yataktaydık. Korkarak uyandık. Manzara bu şekilde. Yan tarafta ahırımız yıkıldı. Sabaha kadar dışarıda gezeceğiz” diye konuştu.


Ayrıca, deprem bazı vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıktı.

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