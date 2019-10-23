Kalecik Kapalı Pazar yeri hizmete açıldı

İlçede salı günleri kurulan halk pazarı, Kalecik Belediyesi Kapalı Pazar yerinin açılması ile birlikte bin metrekarelik alanda hizmet vermeye devam edecek. İlçe halkının ihtiyaçları ve taleplerinin giderilmesinde belediyenin tüm birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, uygulamadan hem pazar esnafı hem de ilçe halkının memnun kaldığını söyledi. Kalkan, “Kış aylarının yaklaşması ile birlikte pazar esnafı ve vatandaşı çamur ve tozdan kurtaracak olan kapalı pazar alanı sayesinde rahat alışveriş imkanını sağlamış olduk. Aynı zamanda ‘organik ürün pazarı'nı da tamamlayarak köylülerimizin ürünlerini satabileceği bir alan da oluşturduk. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.