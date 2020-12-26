Kalecik'te 4 in dönümlük alana tarıma dayalı OSB

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki heyet ile birlikte Kalecik'i ziyaret etti. Ziyarette 'Kalecik Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' başta olmak üzere ilçede çiftçileri kalkındıracak ve tarımı geliştirecek projeler ele alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun ziyareti ile birlikte düzenlenen toplantıda, Kalecik'te çok sayıda tarım projesinin hayata geçirilmesine yönelik konular ele alındı. Kalecik ilçesi başta olmak üzere bölge halkına da katkı sağlaması beklenen tarım çalışmalarına yönelik hizmetlerin artırılması ve geliştirilmesinin önemine değinilirken, Koyunbaba Barajı ve Uludere Barajı'ndaki sulama imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalara da değinildi. Söz konusu ziyaret kapsamında ele alınan önemli konulardan bir tanesi de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi oldu. 4 bin dönümlük bir araziye yapılması planlanan Tarıma Dayalı OSB'nin bölge halkına da önemli katkılar sunması bekleniyor.

Aynı zamanda ilçede ki şeker pancarı üreticilerinin Kalecik'te kalması ve bölgeye üretici çekilmesi için Kalecik'e kantar kurulması, ilçede ki gölet ve kanalların tamamlanmasına yönelik konularda konuşuldu.

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan toplantıda yaptığı konuşmada, "Kalecik için heyecanlı ve umutluyuz. Sadece ilçemiz için değil, bölge halkının kalkınmasına da katkı sağlayacak önemli çalışmaları ele alıyor, çözüme kavuşturuyoruz. Başta Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ve tüm bakanlık yetkililerimize ilçemize verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım Belediyeciliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, DSİ Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Diri, OGM Ankara Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, Türkşeker Tarım AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Köksal Yanlıç, Türkşeker Tarımsal Üretim Daire Başkanı Sadık Serhat, Kalecik İlçe Tarım Müdürü Ayşe Çırak, Kalecik Ziraat Odası Başkanı Ömer Şahin, Kalecik ilçe Başkanı Necmi Darıcı ve Milliyetçi Hareket Partisi Kalecik İlçe Başkanı Cengiz Han Ulutürk Canbağı katıldı.