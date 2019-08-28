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Kalecik'te festival heyecanı

İlki 2004 yılında ‘Kalecik Karası Uluslararası Üzüm Festivali’ olarak düzenlenen ve geçtiğimiz son 4 yıl içinde ara verilen festival, bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

İlki 2004 yılında ‘Kalecik Karası Uluslararası Üzüm Festivali' olarak düzenlenen ve geçtiğimiz son 4 yıl içinde ara verilen festival, bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.


Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, bu yıl düzenlenecek festivale tanınmış sanatçıların da renk katacağını söyledi. Kalkan, “Kalecik'in üzümlerini tanıtmak amacıyla düzenleyeceğimiz festivalde sanattan spora birçok etkinliğin yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtımı için kurulan stantların yoğun ilgi çekeceğine inanıyorum. 4 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirdiğimiz festivalimize Kaleciklileri ve tüm Ankaralıları bekliyoruz” dedi.


Dünyaca meşhur olan Kalecik karası üzümlerinin Ankara'da bulunan elçilik yetkililerince de büyük bir beğeni kazandığına değinen Kalkan, Kalecik üzümünün bir dünya markası olduğunu belirtti.


3 gün sürecek olan festivalde katılımcılar, Kalecik karası üzümünü tatmalarının yanı sıra festivalde sahne alacak sanatçıları da dinleme fırsatı bulacak.

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