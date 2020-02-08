Kalecik'te restorasyon hazırlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarihi yapılarıyla bilinen Kalecik ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın girişimleri ile tekrar üretime başlayan belediyeye ait KALBE Un fabrikasında da incelemelerde bulunuldu. Diğer taraftan ilçede yapılacak çalışmalar kapsamında Kalecik Kalesi ile birlikte diğer tarihi yerlere de bir ziyaret gerçekleştirildi. Başkan Duhan Kalkan, belirlenecek tescilli yapılarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kalkan, "İlçemiz zengin bir kültürel mirasa sahip bu nedenle tarihi dokuyu ortaya çıkarabilmek amacıyla sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçireceğiz. Bakanlığımız ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla ilçemizdeki tescilli yapılarda gerçekleştirilecek restorasyon sayesinde kültürel mirasımızı da korumayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphaneyi de ilçemize kazandıracağız" dedi.

Kalkan, Koyunbaba Barajı'nda yapılacak su sporlarına ilişkin de Kültür ve Turizm Bakanlığının destek vereceğini kaydetti.

İlçede yapılacak projelerin görüşüldüğü ziyarette ayrıca ilçe halkı ile de bir araya gelindi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan mahalle kıraathanelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi.