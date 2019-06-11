Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi'nin 150. sayısı yayınlandı.

Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi 'Kardeş Kalemler', Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Türkçe'nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan dergi Haziran 2019/150. sayısıyla taçlandırdı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Şair Ali Akbaş'ın yaptığı ve bu yıl 12. yaşını dolduran Kardeş Kalemler'in ‘editör' yazısında Metin ve Senaryo Yazarlığı Atölyesi'nde yapılan çalışmalar geniş olarak ele alınıyor.

Metin ve Senaryo Atölyeleri'ne katılanların her birinin kendilerine has yetenekleri olduğu ifade edilen Kardeş Kalemler'in ‘editör' yazısında ‘Onlar sabırla sebatla atölyeye ve yazmaya devam ederek çalıştılar ve güzel eserler ortaya koydular' deniliyor.

‘Editör' yazısında, bu çalışmalarda 24 dönemdir övgülere layık bir sabır ve gayret gösterenlerin ise atölye hocaları olduğuna işaret edilerek, şiir atölyesinde Ali Akbaş ve Sema Tanrıverdi Ersöz, hikaye atölyesinde Osman Çeviksoy ve Ataman Kalebozan ile deneme atölyesinde Hüseyin Özbay ve Azize Kaya, öğrencilerinin daha güzel yazmalarından başka hiçbir karşılık beklemeden bu çalışmayı sürdürmekte oldukları kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere de yer verildi:

"Onların bu üstün davranışları gelecek nesiller tarafından övgüyle karşılanacak ve örnek alınacaktır. Tarihimizdeki göç yolundan geri kalan kuşlara yardım için kurulan vakıfların çalışmaları bugün nasıl içimizi ısıtıyorsa, 12 yıl boyunca, hiçbir ücret talep etmeden yalnızca edebiyatımıza yeni kalemler kazandırmak için çalışan değerli hocalarımızın dervişane davranışları da milletimizin nesillerine örnek olacaktır. Türkçe'ye olan aşk, kültürümüze olan bağlılık ve aziz milletimizin geleceğine olan inanç olmasa bu çalışmalar yürütülemezdi diye düşünüyor ve değerli hocalarımıza, ayrı ayrı minnet ve şükranlarımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kardeş Kalemler'in bu sayısında Tayyib Atmaca, Gülnar Sema, Gül Bingöl Çolak, Merve Arslan, Emine Duman, Elif Yıldırım, Ayşenur Özgünseven, Emine Çolak, Nimetnur Özgünseven, Berk Dalbudak, Hatice Gülnur Kocaman, Mustafa Güven, Yakup Ömeroğlu, Burhanettin Çakıcı, Oğuz Alparslan Çatal, Nihat Boydaş, Akmataliev Abdıldacan, Yasin Yavuz, Babahan Muhammed Şerif ve Oraz Yağmur gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimler okuyucularıyla buluşuyor.