“Kale'nin Altın Çocuklarından” eğlenceli konser

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri, ‘Kale'nin Altın Çocukları' konseriyle devam etti. Ankara Kalesinin sokaklarında müzik yapan çocuklardan oluşan koronun sunduğu konsere katılanlar şarkılarla coştu.

Ankara'da düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda Altındağ Belediyesi tarafından yeteneklerini geliştirmek için hayata geçirilen projede ritim dersi alan Kale'nin Altın Çocukları, konser verdi. Konsere, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yanı sıra çok sayıda veli ve çocuk katıldı. Konserde eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, şarkılara söyleyerek, dans ederek ve alkış tutarak eşlik ettiler.

“Hakikaten çocuklarımızın her biri ayrı özel, ayrı bir güzel ”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızla yaklaşık 2,5 yıldır beraberiz. Başkent Kültür Yolu Festivali nedeniyle bugün görücüye çıkıyorlar adeta. Herkesin önüne çıkacaklar. Onlar da heyecanlı, bizler de heyecanlıyız. Çocuklarımızdaki ilk günden bugüne gelen o gelişimi gözümüzle görmek, onların büyüdüğünü görmek, bu şekilde bir etkinlikte yer aldıklarını görmek bize ayrı bir gurur veriyor gerçekten. Başkent Kültür Yolu Festivaline de ayrıca renk katıyorlar. Hakikaten çocuklarımızın her biri ayrı özel, ayrı bir güzel. İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini en güzel bir şekilde bugün ortaya koyacaklar. Biz de sabırsızlıkla onların performansını bekliyoruz” diye konuştu.

“Normalde benim hayalim lisede okumaktı ama şimdi konservatuar okumak istiyorum”

Kale'nin Altın Çocuklarından birisi olan Sezai Çiçek, müzikle birlikte hayata karşı olan bakış açısının değikştiğini belirterek, “İkinci konserimiz bu inşallah. Birincisinde Millet Bahçesi'nde oynamıştık. Çok sevdiler bizi. Hayata bakışımız değişti bizim. Biz daha önce kalelerde darbuka çalıyorduk. Bizi davet ettiler, biz de kabul ettik davetlerini. Çok teşekkür ederiz. Normalde benim hayalim lisede okumaktı ama şimdi konservatuar okumak istiyorum. Şarkı söylüyorum, oyunculuk yapıyorum, darbuka, tef çalıyorum aklınıza ne gelirse çalıyorum. Kale'nin Altın Çocukları deyince; bizim gibi parlak çocuklar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Konser çok güzeldi, gerçekten çok eğlendim”

Konserin çok eğlenceli ve çok güzel olduğunu ifade eden Nisa Nur Özdemir, “Konser çok güzeldi, gerçekten çok eğlendim. Onlar çaldıkları zaman ben kendimi çok rahat ve mutlu hissettim. Psikolojik ve bedensel açıdan rahatladım aslında. Onlar söyledikçe, çaldıkça ben eğlendim, dans ettim, mutlu oldum. Çalan şarkıların çoğunu biliyordum. Eşlik ettim, dans ettim. Çok eğlenceliydi. Böyle bir fırsat sağladıkları için gerçekten çok mutlu oldum” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Kale'nin Altın Çocukları, konser sonrası hatıra fotoğrafı çekinmeyi de unutmadı.