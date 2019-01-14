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Kalp krizi geçiren polisi meslektaşları son yolculuğuna uğurladı

Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olan Ahmet Palaz geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan Ahmet Palaz geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Palaz'ı son yolculuğuna sevenleri ve meslektaşları uğurladı.


Evinde dinlendiği esnada birden rahatsızlanan ve yakınlarınca hastaneye kaldırılan Palaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. 24 yıldır polis olan Palaz, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Palaz'ın cenazesi ise; Ankara'nın Akyurt ilçesi Hisar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Balıkhisar Mahallesi asri mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet teşkilatı mensubu personel katıldı.

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