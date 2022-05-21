Kalp krizi geçiren Şehit Piyade Er Atalay Özgüvener toprağa verildi

İdlib'te görevi başında geçirdiği rahatsız sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener, Ankara'da toprağa verildi.

İdlib'te görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mesleğe 7 ay önce başlamıştı

Askerlik mesleğine 7 ay önce başlayan şehit Özgüvener, henüz 21 yaşındaydı. Özer Özgüvener ve Kadriye Özgüvener'in 3 çocuğundan ortancası olan şehit Özgüvener, mesleğe başlamadan önce özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.