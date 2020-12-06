Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: “Kısa zamanda çok büyük mesafe aldık”

Üretime 3 ay önce başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek için üretim kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı. Fabrikada üretilen güneş panellerinin Karapınar GES'te kurulumu ise devam ediyor ve kurulu güç kısa sürede 40 megavata ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu alanda kısa zamanda çok büyük mesafe aldık. Ülkemiz, atılan bu adımlarla enerji üretiminde dünyada iyi bir konuma geldi. Daha gidilecek yol var ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ar-Ge dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan ve dünyada ilk olma özelliğine sahip Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 19 Ağustos tarihinde faaliyete başladı. Burada üretilen güneş panelleri ise eş zamanlı olarak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olarak planlanan Karapınar GES'in kurulumunda kullanılmaya başlandı. Aradan 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretim kapasitesinin 2 katına çıkartılmasına karar verildi. Karapınar GES'te ise kurulu güç 40 megavata ulaşırken elektrik üretimine de başlandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kısa sürede büyük mesafe aldıklarını ve önemli bir başarı sağladıklarını söyledi. Kalyoncu, “Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu alanda kısa zamanda çok büyük mesafe aldık. Ülkemiz, atılan bu adımlarla enerji üretiminde dünyada iyi bir konuma geldi. Daha gidilecek yol var ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyada ilk

Cemal Kalyoncu, 3 ay gibi kısa sürede aldıkları mesafeyi şöyle özetledi:

“3 ay önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile fabrikamız faaliyete başladı. 400 milyon dolar yatırım ile kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye'de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge Merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız.”

“Kapasite iki katına çıkacak”

Türkiye'nin güneş enerjisi açısından büyük avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki yıllarda büyük ihtiyaç duyulacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Devletimiz yenilenebilir enerjiyi çok önemsiyor ve bu kapsamda YEKA Projesini büyük bir hassasiyet ile uyguluyor. Türkiye'de önümüzdeki süreçte yeni güneş enerji santrallerinin kurulması gerekecek. Ayrıca dünyada da ihtiyaç artacak. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek ilk başta 500 megavat üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda kapasite artış kararı aldık. Bununla ilgili prosedürleri de başlattık, önümüzdeki Haziran ayında hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz bin megavata çıkacak. Bin 400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak.”

3 ayda 40 megavata ulaşıldı

Cemal Kalyoncu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kurdukları fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Karapınar GES'in kurulumunda kullanıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Karapınar GES'in kurulumuna da başladık. Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırım ile kurulacak ve bin megavat kurulu güce sahip olacak. Kullanım ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Karapınar GES Türkiye'nin en büyüğü olacağı gibi Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olma özelliğine de sahip olacak. Şu anda Karapınar'da 40 megavat kurulu güce ulaştık ve elektrik üretmeye de başladık. Bu rakam çok önemli çünkü bundan 6 yıl önce Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerji kurulu gücü 40 megavattı. Karapınar'da 3 ay gibi kısa sürede 2014 rakamına ulaştık. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak.”

İleri teknoloji üretilecek

Cemal Kalyoncu, sadece güneş paneli üretmeyeceklerini, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda katma değeri yüksek, ileri teknoloji de üreteceklerini belirterek, “Fabrikamızı kurarken sektörün bilgi ve teknoloji üssü olmayı da hedefledik. Bu amaçla 2 bin 500 metrekare alanda dev bir Ar-Ge Merkezi kurduk. Bu merkezde 100'den fazla mühendis ve akademisyen yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ar-Ge Merkezimiz özellikle hücre ve modüllerin verimini artırma, akıllı fabrika çalışmaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olarak sürece katkı sunuyor” dedi.

Sadece üretim yapmıyor, mühendis de yetiştiriyor

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile Türkiye güneş paneli üretiminde yeni bir teknoloji ile tanıştı. Polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Yeni teknoloji olduğu için de Türkiye'de kalifiye eleman bulunmuyor. Türkiye'de de kalifiye personel yetiştirilmesi için üretim merkezi içinde Solar Akademi adı altında eğitim faaliyetlerinde bulunuyor. Almanya, Çin ve Hindistan'dan konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor. Bazı eğitimler uzaktan bazıları ise makine başında uygulamalı yapılıyor. Fabrikada ayrıca ‘Yıldız Operatör' uygulaması dikkat çekiyor. Üniversiteden yeni mezun olan yaklaşık 70 kişiye ‘Yıldız Operatör' adı altında uygulamalı eğitim veriliyor. Mesleğin başındaki bu kişiler içinde üstün başarı gösterenler mühendislik olarak devam edecekler. Diğerleri ise üretim aşamalarında operatör olarak kendilerini geliştirecekler. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler de fabrikada eğitimden geçiyor, deneyim kazanıyor. Bin 400 kişiye istihdam sağlanan fabrikanın bütün üretim aşamalarında kadınlar aktif olarak görev alıyor ve personelin yaklaşık yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor.

Kalyon ailesinin ikinci nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon PV operasyonlarını yürütüyor. Kübra Kalyoncu Şeherli, “Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. Zamanında ‘kurulamaz' denilen bu fabrikayı, 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı, sadece bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda bir teknoloji merkezi olarak konumlandırıyoruz. Geleceğin güneş teknolojilerine Ar-Ge merkezimizde imza atacağımız inanıyorum" dedi.