Kamerun Büyükelçisi Tchatchuouwo'dan Türk iş adamlarına yatırım daveti

Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchuouwo, Türk iş adamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Tchatchuouwo, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi üyeleriyle büyükelçilikte bir araya geldi. Tchatchuouwo, iki ülke arasındaki ilişkileri çok güçlü olarak gördüğünü kaydederek, ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini aktardı. Ekonomik olarak iki ülke arasındaki ilişkinin dinamik olduğunu belirten Tchatchuouwo, ülkesinde 2019'da düzenlenen bir foruma 19 Türk şirketinin katılım sağladığına dikkati çekti. Tchatchuouwo, Türk şirketlerinin Kamerun'da yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz kazan-kazan ilişkisi üzerine. Yeni tip korona virüs nedeniyle Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yapacağımız ziyareti ertelemiştik. Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğiz, Türk iş insanlarını Kamerun'a davet ediyorum" dedi.

Türk şirketlerinin Kamerun'da inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlarının olduğunu ifade eden Tchatchuouwo, iş adamları için tarım başta olmak üzere ülkesinde birçok yatırım fırsatı olduğunu belirtti. Tchatchuouwo, ülkesinin savunma bakanının Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) katılacağını da kaydetti.

ASRİAD Ankara Şubesi üyeleri adına konuşan Ömer Dağlar, dernek olarak 34 şehirde teşkilatlandıklarını ve 2 bin üyelerinin olduğunu aktardı. Afrika'ya ihracatlarının yüksek olduğunu belirten Dağlar, Afrika'da ilk olarak Etiyopya'da temsilcilik açtıklarını kaydederek, büyükelçiden Türk iş adamları olarak Kamerun'a hangi alanlarda yatırım yapılabileceğine dair bilgi talep etti.