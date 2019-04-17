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Kamerun Büyükelçisi Victor'dan SANKON'a ziyaret

Kamerun’un Ankara Büyükelçisi Tchatchouwo Victor, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Tchatchouwo Victor, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.


Ziyarete SANKON CEO'su Ferudun Cevahiroğlu ev sahipliği yaptı. Kamerun'un Ankara'ya ilk defa büyükelçilik açtığını ve ilk büyükelçinin de kendisi olduğunu dile getiren Tchatchouwo Victor, duyduğu memnuniyeti aktardı. Büyükelçi Victor ile Ferudun Cevahiroğlu, ziyarette Türkiye ile Kamerun arasında ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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