Kamu Başdenetçisi Malkoç, Nahçivan Ali Meclis Başkanı Talıbov ile görüştü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'ye gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili olarak, “Oradaki ziyaretimizin sebebi insan hakları ihlallerini, Ermenilerin ihlallerini yerinde görüp tespit edip raporlayıp tüm dünyaya duyurmak. Raporumuz hazırlandı” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Nahçivan ziyaretleri kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talıbov ile görüşme gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Malkoç, 10 Kasım münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sürekli hatırlandığını belirtti.

Bir önceki gün akşam açıklanan ateşkes anlaşmasıyla beraber 30 yıldır Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının azad olduğunu öğrendiklerini dile getiren Malkoç, “Bunda muhterem İlham Aliyev'in olağanüstü gayreti, Azerbaycan halkının mücadele aşkı ve Türkiye halkıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli gayretleri oldu. Bir defa daha teyit edildi ki; Azerbaycan'ın kardeşliği, Türkiye'deki insanların kardeşliği devletlerin dostluğu birlikteliğinin kuvveti ortaya çıktı. O açıdan çok mutluyuz, çok memnunuz. Bizim buraya gelişimizin de tam buna denk gelmesi tarihi bir olay. Bizler de bu tarihe tanıklık yaptığımız için çok bahtiyarız. Biz geçen ay yani Ekim ayının 21,22,23'ün de Bakü'deydik. Gence'de, sivil yerleşim yerleri bombalanan, masum insanların, yaşlı insanların şehit edildiği yerleri gezdik, gördük” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ombudsmanlığı olarak aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanlığını da yürüttüklerini anımsatan Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

“Oradaki ziyaretimizin sebebi insan hakları ihlallerini, Ermenilerin ihlallerini yerinde görüp tespit edip raporlayıp tüm dünyaya duyurmak. Raporumuz hazırlandı. Raporumuz yayınlanmadan önce Nahçıvan'ı sizleri ziyaret edelim dedik. Eğer bu ziyareti yapmasaydık eksik kalırdı. 30 yıllık bir işgal, dile kolay. O gün yeni doğmuş çocuklar bugün 30 yaşında. O gün 10 yaşında olanlar 40 yaşında. Bu işgali yaşayanlar bu zaferin ne manaya geldiğini bilirler. İlk işgal yıllarında ben Trabzondaydım. Hayatımda yaptığım ilk meydan miting konuşması Azerbaycan'ın Ermeniler tarafından işgalini protesto mitingiydi. O açıdan dün akşam ki anlaşma farklı bir anlam ifade ediyor bizim açımızdan da. İnşallah işgal edilen bütün topraklar azad olunacak Kafkasya'ya barış gelecek.

Barış huzur demektir. Refah demektir. Ama şunu memnuniyetle görüyoruz ki; bu kısa zaman zarfında Azerbaycan halkının refahı artmış, ekonomik imkanları gelişmiş, savunma alanında askeri alanında yükselmiş. Zaten 40-45 gün gibi kısa bir süre içerisinde Ermenilerin yaptığı yığınak ve tahkimatlar yerle bir oldu. Karabağ'ın o uydurma devletinin başkanının açıklaması var, ‘biz zaten barış yapmasak Azerbaycan ordusu hepsini alacaktı.' Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii, İlham Aliyev'i ziyaret ettiğimizde onun coşkusu bütün Azerbaycan halkının coşkusu gibiydi. Karabağ'ın azad olacağının emareleriydi. O mutluluğu biz orada yaşamıştık. Bugün de o mutluluk taçlandı.”

Nahçıvan ile Türkiye'nin irtibatının fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, “Dün de önemliydi, bugün de önemli. Yarın daha da önemli olacak inşallah. Ülker Hanım'la, Sayın Başkonsolosumuzla konuşurken sizin burada verdiğiniz mücadelenin bir kısmını anlattılar. Ben de dedim ki; şöyle çok güzel bir atasözü var. Her şey akla muhtaç, akıl da tecrübeye muhtaç. O tecrübe sizde var. Rahmetli Aliyev'le birlikte çalışmak onun rahle-i tedrisatından geçmek, onun mektebinde okumak ve onun prensipleriyle hareket edip bu günleri görmek büyük bir bahtiyarlık. Bu açıdan başarılarınızın devamını diliyoruz. Dün akşam açıklamalarda Ermenistan'dan Karabağ'a yol yapılacak Nahçıvan'dan da Azerbaycan'ın diğer bölgelerine yol yapılacağını Bu olağanüstü bir güzellik. 1920'lerden bu yana duyulan bir hasret. Biz öyle değerlendiriyoruz. Artık boru hatları, Ukrayna, Gürcistan üzerinden gitmeye ihtiyaç duymadan inşallah olur. Iğdır'ın burayla, Türkiye'nin Bakü'yle bütünleşmesi olacak. Hayırlı olur inşallah. Bu emeklerinizden bu çabalarınızdan dolayı da size teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.