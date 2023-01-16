Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Ombudsmanlarının Ankara'da buluşması, insanlık koridoru açılması için önemli bir çalışma oldu”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsmanlarının Ankara'da buluşması, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı yaralılar, kadınlar veya askerler için veya Ukrayna'nın elinde bulunan Ruslar için bir hayat koridoru, bir insanlık koridoru açılması için önemli bir çalışma oldu” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kuruluşunun 10'uncu yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna ile Rusya ombudsmanları arasındaki görüşmelerin neticelerini ve insani koridor konuları hakkında son durumu değerlendirdi.

Malkoç, uluslararası alanda devam ettirdikleri çalışmalarla Kamu Denetçiliği Kurumu'nu dünyadaki 9 ombudsmanlık alanı üyesinden biri yaptıklarını belirtti. Bu doğrultuda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Malkoç, “Hatırladığı gibi geçen hafta 11-12 Ocak tarihleri arasında Filipinler'den Özbekistan'a, Macaristan'dan Filistin'e, Venedik komisyonuna kadar 41 ülkeden yetmişin üzerinde Ombudsman veya insan hakları savunucularını Ankara'da bir araya getirdik. Değişik oturumlarda 21'inci yüzyılda insan haklarının geleceğiyle ilgili tartışmalar yaptık, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bunun çok büyük etkisi oldu. Özellikle 24 Şubat'tan beri savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya'nın Ombudsmanlarının Ankara'da buluşması, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı yaralılar kadınlar veya askerler için veya Ukrayna'nın elinde bulunan Ruslar için bir hayat koridoru bir insanlık koridoru açılması için önemli bir çalışma oldu” diye konuştu.

"Bir araya gelip bu koridorun açılması için hazır olduklarını söylediler"

Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının, kendi koordinatörlüklerinde ve kendi aralarında olmak üzere 8 defa görüştüğünü bildiren Malkoç, “Ben onlara şu teklifte bulundum ‘evet mutlaka konuşacaksınız ama karar alıp iş yapmamız gerekir' birincisi bir araya gelip bu koridorun açılması için hazır olduklarını söylediler. 2'incisi ‘hazırsanız bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğim' dedim. Onu da kabul ettiler. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığında bir araya gelinecekti. Bu üçü de gerçekleşti. Dolayısıyla fevkalade bir gelişme oldu. Şu anda beklediğimiz şey şu, bu arkadaşlarımız kendi ülkelerine gittiklerinde Türkiye'de yaptıkları görüşmeleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri kendi yönetimlerini aktaracaklar. Cumhurbaşkanımız da Zelenskiy ve sayın Putin'le görüştükten sonra biz tekrar bu görüşmelerin neticesinde geldiğimiz noktayı değerlendirip ona göre adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

"İnsanı koridor teklifi, bize hem Ukrayna hem de Rusya Ombudsmanı tarafından iletildi"

İnsani koridorla ilgili de bir platform oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Malkoç, “İnsanı koridor teklifi, bize hem Ukrayna hem de Rusya Ombudsmanı tarafından iletildi. Bunu 3 ay önce biz söylemiştik, olgunlaştırdılar ve şimdi onlar bize iletti. Tabii bütün bunların oluşabilmesi için ülkelerin siyasi otoritelerinin ve siyasi iradelerinin buna izin vermesi gerekiyor. Bunun için kolaylık sağlanması gerekiyor. Ombudsmanların gücü tek başına bu koridoru açmaya yetmez” şeklinde konuştu.