Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan'a gidiyor

Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine 21-23 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Karabağ'da yaşayan Azerilerin Başkanı Tural Ganjaliyev olmak üzere üst düzey devlet ve sivil toplum yetkilileri ile görüşmeler yapacak.

Ombudsman Malkoç, ayrıca Gence ve Mingeçevir şehirlerine giderek, Ermenistan tarafından masum sivillere karşı gerçekleştirilen barbarca saldırıların elim sonuçlarını yerinde inceleyecek.

Ermenistan'ın 30 yıldır devam eden Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali, milyonlarca Azerbaycan vatandaşını mülteci yaparken, büyük insan hakları ihlallerine neden oldu. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına rağmen işgale devam etmesi ve son zamanlarda saldırılarını artırarak yerleşim yerlerini bombalaması, kadın ve çocuklar dahil çok sayıda masum Azerbaycan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Başdenetçi Malkoç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da Ermenistan saldırıları sonucu yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye gidecek. Ziyaret sonucu hazırlanacak rapor: Türkiye'de ilgili kurumlara ve kişilere, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara, insan hakları örgütlerine gönderilecek.