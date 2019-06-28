Kamu Denetçiliği Kurumu: "Hasta sağlık çalışanı ailesinin yanına tayin edilsin"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Rize'de sağlık problemlerinden dolayı "Aile desteğine ihtiyacı vardır" raporu alan ve tayin olamayan vatandaşın ailesinin yaşadığı kente tayin edilmesi için tavsiye kararı verdi.

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan vatandaşın göreve başladıktan bir süre sonra beyninde anevrizma tespit edildi. Acil ameliyata alınan genç sağlık çalışanının beynine stent takıldı. Hastaneden sağlık teknikerine “Aile desteğine ihtiyacı vardır” durum raporu verildi. Ayrıca takibinin daha geniş olanakları olan bir hastanede sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Sözleşmeli personel olduğu için dört yıl boyunca tayin hakkı olmayan çalışan, Sağlık Bakanlığına başvurarak hastalığı nedeniyle ailesinin yanına tayin istedi. Ancak sağlık çalışanının başvurusu, henüz zorunlu hizmet süresi bitmediği için reddedildi. Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran sağlık teknikeri, rapor doğrultusunda bakıma ihtiyacı olduğunu, ailesinin de sağlık problemleri nedeniyle yanına gelemediğini belirterek, kendisinin ailesinin yanına tayini için karar alınmasını talep etti.

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KDK, sağlık teknikerinden gelen başvuruyla Sağlık Bakanlığından gelen bilgi ve belgeleri inceledikten sonra tavsiye kararı verdi. Kararda, sözleşmeli sağlık personelinin dört yıl süreyle başka yere atanamayacağı yönünde bir hüküm bulunsa da başvuranın atanmasından sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığı aktarıldı. Başvuranın tedavisinin yapıldığı hastanenin kısıtlı imkanlarından ötürü daha kapsamlı bir merkeze naklinin uygun görülmesinin tayin talebinin önemli bir gerekçesi olduğu belirtilen karar Sağlık Bakanlığına iletildi.