Kamu kurumları ve belediyeler tedarikçiler ile dijital ortamda bir araya gelecek

Kamu kurumları ve belediyeler, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" kapsamında, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet alabilecek.

Doğrudan temin platformunun kurucusu Emrah İnanç, hazırladıkları platformun hizmet alımı yapacak olan kamu kurumları ile tedarikçileri doğrudan bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek;

“Doğrudan temin, 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile ihale usulleri arasından çıkartılmıştır. Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım sürecidir. Bilindiği üzere, Kamu ihale kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan temin alımı yapılamamaktadır. Doğrudan Temin Online Satın alma Platformu, elektronik kamu alımları platformu yetki alanına ve ihale kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımlarını kolayca gerçekleştirme imkanı sunan bir uygulamadır. Biz bu platform sayesinde kamu kurumlarının ve belediyelerin doğrudan temin limitleri dahilinde olan mal, yapım, danışmanlık ve hizmet alımlarında kamu idarelerine fazlaca seçenek sunuyor, tedarikçi firmaları da bu alımlardan haberdar ediyoruz. Rekabetçi, şeffaf ve güvenilir bir ortam da Kamu ve Tedarikçi yararına bir Pazar yeri hizmeti sunuyoruz” dedi.

Kamu kurumları ve belediyelerin doğrudan temin alımlarına rekabet geliyor

Kamu kurumları ve belediyelerin, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" kapsamında, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet alabileceğini ifade eden İnanç,

“Taşra idareleri ve belediyeler Türkiye'nin her yerinden çevrimiçi teklif alarak, daha kaliteli ve ucuz seçenekleri değerlendirme fırsatı bulacak. Doğrudan Temin Satın Alma Platformu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeleri firmalarla dijital ortamda bir araya getiriyor.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde piyasa fiyat araştırmasının ne şekilde yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Doğrudan temin için yapılan piyasa araştırmasında verilen teklifler de Borçlar Hukuku anlamında bir öneridir. Bu nedenle, yazılı teklif almak suretiyle, faks yoluyla, e-posta yoluyla ve ya mağazaların fiyat katalogları ile fiyat araştırması yapılabilmektedir. Ayrıca online alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilmektedir.

Platformun internet sitesine (www.dogrudantemin.com.tr) ücretsiz kayıt yaptıran kamu kurumları ve belediyeler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler için teklif alabilecek” şeklinde konuştu.

Yıllık 10 milyar TL büyüklüğünde pazar

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 2021 için büyükşehir belediye sınırı dahilinde bulunan idarelerde 121 bin 405 liraya, diğer idarelerde ise 40 bin 443 liraya kadar olan satın alımların doğrudan temin usulüyle yapabildiğini belirten İnanç,

“2020 yılı "Kamu Alımları İzleme Raporu" verilerine göre, kamu kurumları, doğrudan temin yoluyla 9 milyar 439 milyon 234 bin lira tutarında satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Bu harcamaların sektörel dağılımı ise "Mal alımları 6 milyar 967 milyon 524 bin lira, hizmet alımları 2 milyar 68 milyon 592 bin lira, danışmanlık hizmeti alımları 23 milyon 976 milyon lira" olarak gerçekleşti. Kamu kurumları ve belediyeler doğrudan temin limitleri sınırları kapsamında 2020'de yapım onarım ve tadilat işleri için de 379 milyon 142 bin lira tutarında harcama yaptı” dedi.

“Platforma ilgi yüksek”

Doğrudan Temin Satın Alma Platformu Koordinatörü Emrah İnanç, İHA muhabirine, doğrudan temin sürecinin bir ihale usulü olmayıp, idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım süreci olduğunu söyledi.

Bu yönüyle Kamu İhale Kurumu veya başka bir kamu kurumunu doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren bir boyut taşımadığını anlatan Emrah İnanç, “Doğrudan temin, kamu idarelerine yasayla tanınan ve ihale kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımlarını kolayca gerçekleştirme imkanı sunan bir uygulamadır. Biz bu platform sayesinde kamu kurumlarının ve belediyelerinin doğrudan temin limiti dahilinde ki mal ve hizmet alımlarında kamu idaresine çokça seçenek sunuyoruz. Tedarikçi firmaları da bu alımlardan haberdar ediyoruz. Her iki tarafın yararına bir Pazar yeri hizmeti sunuyoruz. Genel anlamda da kamu kaynaklarından tasarruf edilmesini sağlıyoruz. Zira, kamu kurumu belediyeler, taşra idareleri bu platform sayesinde çok daha fazla firmadan yaklaşık maliyet teklifi ve fiyat teklifi alabiliyor. Rekabet artıyor. Fiyatlar düşüyor. Düşünün Örneğin Anadolu'nun az nüfuslu ilçelerinde ki bir kamu idaresi bir mal veya hizmet alımı için yerelden bazen tedarikçi bulamayabiliyor. Ama bu sistem sayesinde doğrudan temin konusu mal ve hizmet için tüm Türkiye'den teklif alabilir duruma gelmiş oluyor” 20 gün içinde merkez ve taşra teşkilatlarından 200'den fazla kamu kurumu platfomumuza kayıt olup,tedarikçiler ile buluştu,tedarikçilerden yaklaşık maliyet teklifi ve fiyat teklifi aldılar,zamandan tasarruf sağlarken fiyat avantajı da sağlamış oldular,bazı kurum yetkilileri platformumuz sayesinde %20-%30 daha uygun fiyata ürün ve hizmet alabiklerini beyan ettiler bir çok kamu kurumundan bu yönden teşekkür ve iyi niyet telefonları alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Projenin, üç hafta önce önce uygulanmaya başlandığını belirten İnanç, sistemin kamu ve özel sektörden çok fazla rağbet gördüğünü bildirdi.

İnanç, "20 günde 200'den fazla kamu kurumu bizim sistemimizi kullanmaya başladı ve 500'den fazla satın alma talebi gerçekleştirdiler. Türkiye'nin 81 ilinden tedarikçilerimizi de sisteme hızlı ve güvenilir bir şekilde dahil etmeye başladık. Kamu kurum ve kuruşları için güvenilir tedarikçi havuzu oluşturmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Halkbank müşterilerine yüzde 20 indirim

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 10 milyar lirayı bulan doğrudan temin hacmi gerçekleştiği bilgisini veren İnanç, pek çok yetkin girişimciyi destekleyen, stratejik planlama, iş planı ve finansal yönetim konularında destek veren Halk Yatırım'a teşekkür etti.

İnanç, "Halkbank ile yapmış oldukları iş birliği kapsamında platformumuzu kullanan Halkbank müşterisi tedarikçilere yüzde 20 indirim imkanı sunulmaktadır." dedi.