Kamu kurumlarında tasarruf dönemi

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023 yılı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf hedefinin yüzde 15 olduğunu hatırlatarak, “Hedefi gerçekleştirmemiz durumunda elde edeceğimiz tasarruf miktarı yıllık 870 milyon TL olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Dönmez, tebliğin yayınlanmasının ardından artık kamu kurumlarında enerji verimliliği maliyetlerini yaptıkları tasarruf bedeli üzerinden karşılayacaklarını belirtti. Dönmez, kamu kurum ve kuruluşlarının 2 milyon lira ve üzeri yatırımla hayata geçirecekleri enerji verimliliği projeleri için 15 yıla kadar enerji performans sözleşmesi imzalayabileceklerini aktardı. Genelgenin yayımlanmasının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını belirten Bakan Dönmez, söz konusu genelge doğrultusunda yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlandığı “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”ni resmi internet sitesinde paylaşıma açtıklarını kaydetti.

“Her bir konuyu en ince detayına kadar ele aldık”

Paylaştıkları rehberde önerilen yöntemlerden birinin de enerji performans sözleşmeleri olduğunu belirten Bakan Dönmez, söz konusu genelge kapsamında bulunan 2 bin 314 bina/kampüsün toplam inşaat alanının 80,9 milyon metrekare, yıllık enerji tüketimleri toplamının ise 1,22 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) değerine denk geldiğini dile getirdi. Bakan Dönmez, bu denli enerji yoğun bir alanın dönüşümü için önemli bir planlama gerektiğine vurgu yaparak, her bir konuyu en ince detayına kadar ele aldıklarını söyledi.

“Elde edeceğimiz tasarruf miktarı yıllık 870 milyon TL”

Güncel enerji fiyatlarının dikkate alındığında genelge kapsamına giren bina ve kampüslerin tüketim değerinin 5,8 milyar liraya karşılık geldiğini ifade eden Bakan Dönmez, “2023 yılı sonunda yüzde 15 tasarruf hedefini gerçekleştirmemiz durumunda elde edeceğimiz tasarruf miktarı yıllık 870 milyon TL olacak. Tabii bu rakam kümülatif olarak her yıl üzerine koyarak daha da artacak” açıklamasında bulundu.

Kamu binalarındaki tasarruf hedeflerinin belirlenmesi için Dünya Bankası ile bir çalışma yaptıklarını açıklayan Bakan Dönmez, “Bu çalışma sonucunda çıkan değerlendirme raporuna göre kamu binaları için toplam teknik enerji tasarruf potansiyeli yıllık 2,4 ila 3,2 milyar TL olarak belirlendi. Yine aynı raporda kamu binalarında EPS piyasası için uygulanabilir toplam enerji tasarruf potansiyeli de 360 ila 480 milyon TL olarak belirlendi” dedi.

Bakan Dönmez açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Amacımız, kamunun enerji verimliliğinde öncü bir rol üstlenmesi. Bu kapsamda bütün finansman araçlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması adına rol model olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Enerji verimliliğinin yaygınlaşması adına kamunun elde edeceği tecrübeyi ileride özel sektörle de paylaşabiliriz.”