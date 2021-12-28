Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek

Özbekistan heyeti, yerel yönetimler alanında gerçekleştirmeyi planlanan reformlara model olabilecek proje ve uygulamalar hakkında Türkiye'den bilgi aldı.

İki ülke arasında imzalanan KEK Protokolü kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kamu Hizmetlerini Geliştirme Ajansı üst düzey yöneticileri, Özbekistan'ın farklı il ve ilçelerinden vali ve kaymakamlar, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı yetkililerinden oluşan 22 kişilik heyet, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ev sahipliğinde 19-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti.

Özbek heyet, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi ve yapılan toplantıda Ofisin gençlere yönelik geliştirdiği Staj Seferberliği, Söz Yetenekte gibi projelerinin yanı sıra başta kamu personelinin eğitimi ve gelişimi için hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Kapısı, Eğitim İhtiyaç Analizi olmak üzere Ofis tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları alanındaki kamu reformundan sorumlu Özbek yetkililer, projelerin ülkelerini ileriye taşıyacak nitelikte olduğunu belirtti. 24 Aralık Cuma günü sona eren program kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Konya ve İstanbul valilikleri, belediyeler, ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Heyet, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmeyi planladığı reformlara model olabilecek proje ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmek istediği reformlar için model oluşturdu. Bu doğrultuda ziyaret programı çerçevesinde; Özbek heyetin kamuda uygulanan insan kaynakları uygulamalarını yakından tanıması, Türkiye'nin idari ve yerel yönetim yapısı hakkında bilgi alması, Türkiye'de kamu yönetimi ve belediyecilik alanında yürütülen güncel uygulama ve teknolojileri incelemesi hedeflendi.